Harvard har ikke kommentert Ackmans uttalelser.

Saksøkte Trump

Tidligere i vår kunngjorde Trump-administrasjonen at de ville stanse milliardoverføringer i tilskudd til Harvard, med henvisning til bekymringer rundt antisemittisme. Universitetet svarte med å saksøke administrasjonen.

Universitetet hevder at regjeringen har brutt dets konstitusjonelle rettigheter ved å fryse midler og dermed true akademisk uavhengighet.

Ifølge WSJ mener Ackman, som støttet Trumps 2024-kampanje, at Harvard burde inngå et forlik med presidenten i stedet for å gå til søksmål for å få midlene tilbake.

Etter Hamas’ angrep på Israel i 2023 økte spenningene på amerikanske universiteter, med protester og anklager om antisemittisme.

Ackman kritiserte universitetet for manglende støtte til jødiske studenter, og presset på for at universitetets daværende president, Claudine Gay, skulle trekke seg – noe hun gjorde etter hvert.

Kopierer Buffett

Mandag ble det for øvrig kjent at Ackman tar kontroll over eiendomsutvikleren Howard Hughes. Han hevder han skal etablerer en ny investeringsplattform med ambisjon om å etterligne suksessen til Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Investoren styrket samtidig sin posisjon i selskapet gjennom en investering på 900 millioner dollar. Selskapet skal nå endre strategi og operere som et diversifisert konglomerat med kontrollposter i både børsnoterte og private selskapet.

Ackman og investeringsdirektør Ryan Israel skal lede et team som jakter oppkjøpsmål for Howard Hughes. For dette får Pershing Square 15 millioner dollar årlig og 1,5 % av verdiøkning over inflasjon.

Ordningen kom etter kritikk mot en tidligere, langt mer lukrativ modell. Et spesialutvalg reviderte avtalen, men enkelte aksjonærer er fortsatt skeptiske, særlig fordi målet kun er inflasjon – og ikke for eksempel S&P 500. Avtalen krevde ikke aksjonærgodkjenning.