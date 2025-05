I en uttalelse til EU-kommisjonens og Det europeiske råds ledere i anledning 50-årsjubileet for diplomatiske forbindelser mellom Kina og EU, kommer Kinas leder Xi Jinping med et tydelig stikk mot USA, ifølge Bloomberg.

– Kina og EU bør forsvare multilateralisme, verne om rettferdighet og rettssikkerhet, og motsette seg ensidig mobbing, sier Xi.

Ifølge Xi bør de to partene «samarbeide om å møte globale utfordringer, og sammen fremme en rettferdig og ordnet multipolar verden og en inkluderende økonomisk globalisering.»

Uttalelsene tolkes som et indirekte stikk til Trump og hans linje med å utfordre eksisterende internasjonale avtaler og institusjoner. Kina forsøker nå å posisjonere seg som en mer stabil og forutsigbar partner for EU – særlig i lys av Trumps mulige retur til Det hvite hus.

Les også Kina-trikset for å unngå Trump-toll Kinesiske selskaper tilbyr amerikanske importører å betale hele tollregningen, samtidig som de underrapporterer verdien av varene de sender til USA.

Dropper sanksjoner

Tirsdag bekrefter kinesiske myndigheter at sanksjonene mot flere EU-parlamentarikere er midlertidig opphevet. Sanksjonene ble innført i 2021 som gjengjeldelse etter EUs reaksjoner på Kinas menneskerettighetsbrudd i Xinjiang-provinsen.

Ifølge talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lin Jian, har forholdet mellom Kina og EU vært preget av både oppturer og nedturer, men at tiden nå er inne for en ny start, skriver Bloomberg.

– Under de nåværende omstendighetene mener begge parter at det er svært viktig for Kina og EU å styrke dialogen og samarbeidet, sier Lin.

Les også Kina hamstrer gull – største kjøp på årevis Kinesiske investorer hamstret gull tirsdag i et tempo som ikke er sett på fem år, og sender gullprisen rett opp.

– EU er klare

Men det er fortsatt uenigheter. Under et arrangement i Beijing tirsdag i forbindelse med jubileet og kommende Europadag 9. mai, tok EUs ambassadør til Kina, Jorge Toledo, opp flere vedvarende problemstillinger.

Ifølge Bloomberg gjentok Toledo kravene om at kineserne må rette opp handelsubalansen, sørge for rettferdige konkurransevilkår for europeiske selskaper, bidra i arbeidet med globale utfordringer – og møte EUs innsats for bedre relasjoner med tilsvarende vilje.

– Den europeiske union er klar til å gjøre den nødvendige innsatsen. Vi håper Kina vil gjøre det samme, sier Toledo.