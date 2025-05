Merz sa deretter formelt ja til å ta på seg oppdraget. 69 år gamle Merz ble tatt i ed av president Frank-Walter Steinmeier i Bellevue-palasset litt før klokken 17.

Han tar over for Olaf Scholz som har sittet som statsminister siden 2021.

Tyske politikere reagerte med sjokk da CDU-leder Merz ikke fikk de nødvendige stemmene i den første statsministeravstemningen tidligere i dag.

Nederlaget i den første avstemningen blir omtalt som en flause for den ferske statsministeren. Det er første gang det skjer i Tyskland etter krigen.

– At Merz ikke ble valgt i første runde, kaster en mørk skygge over koalisjonens framtid, sier statsviter Philipp Köker ved Universitetet i Hanover til nyhetsbyrået Reuters.

Knapp margin

I den første avstemningen fikk han kun 310 av de nødvendige 316 stemmene. I den andre avstemningen fikk Merz 325 stemmer i nasjonalforsamlingen i Berlin.

CDU, søsterpartiet CSU og SPD har inngått avtale om å danne koalisjonsregjering, og statsministeravstemningen ble nærmest regnet som en formalitet. Koalisjonen har totalt 328 seter i nasjonalforsamlingen, hvilket betyr at noen stemte mot Merz også i andre runde.

Så langt er det ikke kjent hvem i koalisjonspartiene som unnlot å stemme på Merz.

– Erfaren venn

Kun minutter etter avstemningen begynte gratulasjonene fra internasjonalt hold å renne inn.

– Med deg flytter en erfaren venn og Europa-kjenner inn i statsministerkontoret. Vi skal jobbe sammen for et sterkt og mer konkurransedyktig Europa. Jeg gleder meg til å jobbe tett med deg, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gratulerte sin tyske kollega. Han håper på mer tysk lederskap i Vesten under Merz.

Høyre-leder Erna Solberg sier til NTB at hun er sikker på trygg styring under Merz.

– Jeg vil gratulere Friedrich Merz som ny statsminister i Tyskland. Jeg var heldig å få møte Merz forrige uke, og er trygg på at han med en borgerlig ledet regjering vil styre Tyskland trygt, og være viktig for å sikre et sterkere Europa fremover, sier Solberg i en epost til NTB.

Store utfordringer

Etter valget i februar dannet Merz' kristendemokrater og sosialdemokratiske SPD en såkalt storkoalisjon for å sikre et knapt flertall i Forbundsdagen.

De to partiene står foran store utfordringer i et Tyskland som lider av økonomisk stagnasjon og en vanskelig sikkerhetssituasjon. Krigen i Ukraina og Donald Trumps nye politiske linje i USA bidrar til utfordringene.

Alternativ for Tyskland (AfD) brukte den kaotiske dagen i den tyske hovedstaden for det den var verdt. Partileder Alice Weidel sa før den andre avstemningen at Merz ikke kunne bli sittende etter det første nederlaget.

– Merz burde trekke seg, og det burde bane vei for et nyvalg, uttalte hun til pressen som var til stede i nasjonalforsamlingen.

(NTB)