Xi Jinping på vei til Moskva

Xi ventes å undertegne en rekke avtaler for å forsterke Kinas og Russlands strategiske partnerskap og opptre sammen med Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper mer russisk olje og gass enn noe annet land i verden og er en viktig økonomisk redningsline for det ellers isolerte landet.

For Kinas del er det også et viktig diplomatisk besøk under handelskrigen med USA. Xi skrev i russiske medier onsdag at Russland og Kina må «opprettholde etterkrigstidens internasjonale orden».

Den kinesiske presidenten ventes også å være til stede under militærparaden for å markere slutten av 2. verdenskrig den 9. mai, der også kinesiske soldater skal delta.

(NTB)