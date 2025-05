Vedum frykter årlig EU-kontroll på bilen – krever svar fra regjeringen

– Dette er en god gammel sliter, som ikke har gått så veldig langt til å være så gammel. Den har gått 190.000 kilometer. Da er det mye bil igjen, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han sitter i sin elskede Audi A6 2002-modell og slår fast at den nylig er EU-godkjent og trygg å kjøre. Men et nytt forslag fra EU-kommisjonen har fått Vedum til å steile.

Forslaget går blant annet ut på at biler som er eldre enn ti år må inn til EU-kontroll hvert år.

– De vil altså straffe folk som har eldre biler med at de hvert eneste år må ha EU-kontroll, sier en tydelig frustrert Vedum.

Ber regjeringen ta ansvar

Forslaget fra EU-kommisjonen er ikke vedtatt i EU ennå. Det skal først opp til behandling i Ministerrådet og EU-parlamentet.

Men allerede nå krever Senterpartiet en avklaring fra regjeringen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om hvordan han stiller seg til forslaget.

– Jeg ber om et svar på hva han mener om dette. Mener han det er klokt at det skal være EU-kontroll hvert år? Hvis ikke, så mener jeg at han må prøve å stoppe prosessen i EU sammen med andre land, og bruke røsten vår, sier Vedum.

Han har levert et skriftlig spørsmål til statsråden om saken.

Hvis det kommer til stykket, mener Sp-lederen regjeringen bør si nei til regelverket.

– De bør si at dette er et regelverk som ikke passer Norge, så det skal vi ikke innføre her.

– Ofte nok med annethvert år

I dag er det EU-kontroll annethvert år for biler som er over fire år gamle. EU viser til at eldre biler oftere er utsatt for ulykker.

– Er det ikke en slags trygghet da, at man vet at de bilene som er på veien og som er gamle, blir ofte kontrollert?