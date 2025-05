Både Venstre og KrF under sperregrensen på ny måling

Der borgerlige partiene får til sammen 78 mandater på målingen InFact har gjort for Nettavisen. Til sammenligning kan den ikke-borgerlige siden – med et Arbeiderparti stabilt rundt 29 prosent – boltre seg i 91 mandater.

Det betyr riktignok at Jonas Gahr Støre er avhengig av støtte fra Rødt for å sikre seg parlamentarisk støtte fra et flertall av partiene. Rødt kommer på nok en måling godt ut av det, med 5,5 prosent og hele 10 mandater.

Miljøpartiet De Grønne er derimot under sperregrensen, og vil ikke flytte flertallet uansett hvilken side av den politiske midtstreken partiet vender seg til.

Tallene: Ap 29 prosent (-0,4 prosentpoeng), SV 7,3 prosent (+1,5), Sp 5,8 (-0,7), Rødt 5,5 (+0,1), MDG 2,8 (-0,3), Frp 21,5 (-0,1), H 18,6 (+0,5), KrF 3 (-0,3), V 3 (ingen endring) og andre 3,7 (-0,2).

* Målingen ble tatt opp av InFact for Nettavisen 6. mai. 1073 personer er spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Feilmarginene ligger på mellom +/- 1,1 og 3,0 prosentpoeng.