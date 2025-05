Investorer undervurderer Donald Trumps vilje til å gjeninnføre kraftige tollsatser, advarer obligasjonsgiganten Pimco. Selskapet mener risikoen for resesjon i USA nå er høyere enn på flere år, skriver Financial Times.

– Tro på Trump. Han tror på toll, sier investeringsdirektør Dan Ivascyn.

Trump innførte 2. april det han kalte «gjensidige» tollsatser mot flere store handelspartnere. «Frigjøringen» sendte aksjemarkedet og deler av markedet for selskapsobligasjoner i fritt fall.. En uke senere roet markedene seg etter at presidenten midlertidig pauset avgiftene i 90 dager for de fleste land. Men ifølge Ivascyn er det naivt å tro at Trump vil trekke tilbake tollhevelsene.

– Mange tror Trump snart vil snu, og at vi vil vende tilbake til noe som ligner situasjonen før «frigjøringsdagen», sier han og legger til:

– Vi er ikke så sikre.

Investeringsdirektøren tror likevel at tollsatsene vil bli lavere enn først annonsert.

VENTER NETUR: Resesjonsfaren er større enn på flere år, mener Pimcos investeringsdirektør Dan Ivascyn. Foto: Bloomberg

Forventer resesjon

Ivascyn mener tollpolitikken kan føre til en mer stagflasjonslignende situasjon, der prisnivåene øker samtidig som økonomien bremser.

– Det er svært sannsynlig at vi får en resesjon. Sannsynligheten er den høyeste på flere år, sa han.

Kommentarene fra Ivascyn kommer like etter at den amerikanske sentralbanken advarte onsdag om at Trumps politikk kan øke usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen, samt bidra til høyere inflasjon og arbeidsledighet.

– Mister ikke statusen med det første

Pimco har vært forsiktige med investeringer i konjunkturfølsomme sektorer, og peker på «overprising og selvtilfredshet» i selskapsobligasjoner. I stedet foretrekker selskapet høykvalitetsområder som boliglån og kortsiktige statsobligasjoner.

Likevel sier Ivascyn at volatiliteten og usikkerheten i det amerikanske markedet har gjort investering i statsobligasjoner i andre land mer attraktivt.

– USA vil ikke miste sin reservevalutastatus med det første. Men det er vanskelig å se reell fremgang på budsjettsiden, sa han.