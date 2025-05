USAs president Donald Trump foreslår å øke skattene for formuende amerikanere, melder både NBC News og Bloomberg etter at Punchbowl News var først ute med å omtale onsdagens telefonsamtale der presidenten ga budskapet til Mike Johnson – speaker i Representantenes Hus.

Forslaget går ut på at marginalskatten for inntekter som overstiger 2,5 millioner dollar – eller 5 millioner dollar for ektepar – jekkes opp til 39,6 prosent fra dagens 37 prosent, der satsen har ligget siden Trump selv senket den i 2017.

Republikanske kilder hevder overfor NBC News at skatteøkningen skal bidra til å beskytte Medicaid og betale for skattekuttene for middel- og arbeiderklassen i den forespeilede skattepakken på flere tusen milliarder dollar fra Trump-administrasjonen – en pakke Trump selv har omtalt som «one big beautiful bill.»

Bryter med prinsipp

Samtidig som flere republikanere har luftet tanken om økt beskatning av de høyeste inntektene når store deler av skattereformen fra 2017 løper ut ved utgangen av inneværende år, har partiledelsen stått imot skatteøkning for de rike – noe som tradisjonelt har vært helt imot partiets prinsipper.

MØTER TRUMP FREDAG: Jason Smith, republikaneren som leder skattekomitéen i Representantenes Hus. Foto: Bloomberg

Senest i forrige måned avviste Trump å øke skatten for millionærer, og beskrev et slikt grep som «forstyrrende.»

– Du vil tape mye penger hvis du gjør det. Og andre land som har gjort det, har mistet sine rike borgere. Det ville ha vært negativt, fordi det er de rike som betaler skatten, sa presidenten den gang til pressen i Det hvite hus.

En kongressmedarbeider hevder overfor Bloomberg at Jason Smith, leder av skattekomitéen i Representantenes Hus, vil møte Trump fredag for å formidle at skattepakken vil innfri presidentens prioriteringer.

Vil fjerne PE-fordel

Ifølge en annen kilde skal Trump også ha gjentatt ønsket om å fjerne skattefordelen «carried interest» benyttet av forvaltere i venture- og private equity (PE)-fond.

Fordelen er i praksis relevant i kompensasjonsstrukturer, hvor ansatte i private equity betaler skatt på «carried interest» som kapitalgevinst (23,8 prosent) i stedet for toppskatten på ordinær inntekt (40,8 prosent). «Carried interest» gir forvalterne av et PE-fond rett til en andel av oppnådd «superavkastning» i fondet.

Det kan eksempelvis være 20 prosent av meravkastningen som overstiger en definert årlig avkastning i fondet.

Axios skrev i mars at amerikansk PE-industri hadde lansert en reklamekampanje på flere millioner dollar for å forsvare skattefordelen, men dette ser foreløpig ut som penger ut av vinduet.