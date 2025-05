Støre om telefonsamtalen med Trump: – En nyttig samtale

Støre tok initiativ til samtalen sammen med Finlands president Alexander Stubb. De har begge besøkt Donald Trump i Det hvite hus den siste tiden.

– Vi foreslo å ta kontakt og invitere til direkte dialog med oss ti, sa Støre med henvisning til de ti landene i Joint Expeditionary Force (JEF) – Storbritannia, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Sverige og Norge.

Støre snakket på en pressekonferanse før dagens møter i JEF går i gang.

– Vi ringte ham og satte telefonen på bordet. Det var en nyttig samtale. Jeg opplevde det jeg og så i Det hvite hus, at han er forpliktet til en fredelig løsning i Ukraina, sa Støre.

Han mener at Trump aksepterer premisset om at en våpenhvile må på plass før det kan holdes forhandlinger om en varig fred, samt at det må settes press på Russland for at de skal overholde våpenhvilen.

– Han ønsker å være delaktig i å finne en løsning, sa Støre om Trump.

De snakket også kort med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag, og i dag skal han delta digitalt i toppmøtet.

– I dag kan vi høre ham i større utstrekning, sier Støre.

Foruten Ukraina står Arktis og Nato på agendaen.

