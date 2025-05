Bill Gates anklager Tesla-sjefen for å «drepe verdens fattigste barn» gjennom det han mener er uansvarlige kutt i amerikansk bistand, melder Financial Times.

Bakgrunnen er at Musk i februar stengte det amerikanske bistandsorganet USAID gjennom sin såkalte Effektiviseringsdepartement (Doge), og erklærte at det var «på tide at det dør».

Gates mener dette har ført til at livreddende mat og medisiner nå råtner på lager, og at sykdommer som hiv, polio og meslinger kan blusse opp igjen.

– Dreper verdens fattigste barn

Spesielt kritiserer Gates at Musk stanset støtten til et sykehus i Gaza-provinsen i Mosambik som forhindrer hiv-overføring fra mødre til barn – etter feilaktig å ha trodd at USA sendte kondomer til Hamas i Gaza i Midtøsten.

– DREPER VERDENS FATTIGSTE BARN: Bill Gates kommer med kraftige beskyldninger mot Elon Musk. Foto: Bloomberg

– Jeg skulle gjerne sett at han møtte barna som nå er smittet med hiv fordi han kuttet pengene, sier Gates.

Det var i midten av februar at Musk trakk tilbake påstanden om at amerikanske myndigheter hadde planer om å bruke 50 millioner dollar på kondomer til Gaza i Midtøsten. Påstanden ble først fremsatt av Det hvite hus' pressetalsperson Karoline Leavitt og senere gjentatt og forsterket av Trump. Etter et par uker innrømmet Musk imidlertid at «noen av tingene jeg sier vil være feil» og la til at de i så fall vil være raske med å rette opp feil, skriver CNN.

Feilen stammer trolig fra en forveksling med Gaza-provinsen i Mosambik, som mottar amerikansk støtte til HIV- og tuberkuloseprogrammer – ikke til kondomer.

– Bildet av verdens rikeste mann som dreper verdens fattigste barn er ikke et vakkert syn, sier han til FT.

Mener Trump ikke forstår

Gates kunngjorde torsdag at han planlegger å bruke nesten hele formuen sin de neste 20 årene – over 200 milliarder dollar – før Gates Foundation stenger i 2045. Målet er å få størst mulig effekt mens det fortsatt er tid til å løse store globale utfordringer.

Gates og Musk har tidligere kranglet om både veldedighet og investeringer. Musk har kalt filantropi «tull» og skal ha blitt rasende da Gates shortet Tesla-aksjer i 2022.

Gates mener Musk ikke forstår hva USAID faktisk gjør, og at uvitenheten hans nå truer med å undergrave 25 års arbeid innen global helse. Gates er imidlertid mer forsiktig i kritikken sin av Trump, som han mener kanskje ikke forstår konsekvensene av kuttene, skriver FT.

Liker ikke Kennedy

En annen mann Gates levner liten ære er USAs ferske helseminister Robert F. Kennedy Jr., som Microsoft-gründeren hevder har «angrepet vaksiner, og spesielt min rolle… med mange usannheter».

Kennedy er kjent for spre konspirasjonsteorier rundt vaksiner, og det er noe som Gates også kjenner til. For under coronapandemien ble han gjenstand for en rekke konspirasjonsteorier – blant annet at han ville implantere mikrochipper gjennom vaksiner, at vaksiner støttet av stiftelsen hans lammet tusenvis av barn i India og at han ønsket å redusere verdens befolkning. Alt dette er tilbakevist, men beskyldningene førte til massiv kritikk og sinne, også i Norge, skriver Faktisk.