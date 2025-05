Norske selskaper står foran betydelige utfordringer i kjølvannet av Trumps handelskrig, advarer tolleksperter fra PwC.

På et frokostseminar i regi av selskapet i forrige uke ble næringslivets aktører oppfordret til å kartlegge egne tollverdier, opprinnelsesregler og alternativer i globale forsyningskjeder.

– Tollverdien er grunnlaget for den prosentsatsen toll beregnes etter. Setter du denne for høyt, betaler du mer enn nødvendig. Setter du den for lavt, risikerer du tilleggstoll som sanksjon, forklarer Espen Qvist, partner og leder for forretningsområdet internasjonal merverdiavgift i PwC Norge.

Han forklarer at det derfor er viktig at verdien settes nøyaktig – hverken for høy eller for lav overfor Finansavisen.

HANDELSKRIG TIL FROKOST: PwC arrangerte i forrige uke et frokostseminar hvor de fokuserte på hvordan handelskrigen rammer norske virksomheter. Foredragsholderne var PwCs tollrådgiver Helene Hval (f.v.), leder for forretningsområdet internasjonal merverdiavgift Espen Qvist, direktør og tollrådgiver Kjetil Øpstad, advokatfullmektig Karoline Nordermoen og spesialist på indirekte skatter Yngvar Solheim. Foto: PwC

Ulik tollpraksis

I USA kan selskaper som oppfyller vilkårene, benytte seg av «første salgs-prinsippet», der tollverdien baseres på det tidligste salget i kjeden. Det innebærer at hvis et produksjonsselskap i Asia selger til et mellomledd i Norge, kan denne første transaksjonen bli grunnlaget for tollen når varen importeres til USA.

I motsetning til USA benytter Norge og EU det såkalte «siste salgs-prinsippet», hvor tollverdien settes ut fra salget til sluttkunden.

– Det kan bety høyere tollverdi, sier direktør og tollrådgiver Kjetil Øpstad i PwC.

– Hvis du har et produksjonsselskap i Asia, et norsk konsernselskap som mellomledd, og en amerikansk kunde – da er det vanlig i EU å bruke sluttprisen i verdikjeden. Men i USA kan man, hvis vilkårene er oppfylt, bruke det første salget som grunnlag, sier Øpstad.

– Er dette relevant for mange norske selskaper?

– Ja, flere vurderer det. Men det passer ikke alle. Det avhenger av strukturen i selskapet og om man oppfyller vilkårene, sier Qvist og legger til at dette bare er blitt mer aktuelt under Trump.

Men løsningen passer ikke for alle. Qvist understreker at konsernstrukturer må vurderes nøye, og at tjenesteytelser knyttet til varens utvikling ofte feilaktig faktureres separat.