Trump: 80 prosent toll på Kina høres riktig ut

Det skriver den amerikanske presidenten på sin nettside Truth Social. Han skriver videre at «Det er opp til Scott B.», med henvisninger til finansminister Scott Bessent som møter Kina i Sveits denne uken.

I en tidligere melding som kom fem minutter tidligere, skriver Trump at han mener at Kina bør åpne markedet for varer fra USA fullstendig.

«Kina børs åpne markedet sitt til USA - det ville vært så bra for dem!!! Stengte markeder virker ikke lenger!!!», skrev presidenten.

USA og Kina skal møtes i Sveits i perioden 9. til 12. mai for å diskutere handelskrigen for første gang siden Trump lanserte de omfattende tollsatsene mot nesten hele verden. Kina har fått en ekstra høy toll, som nå ligger på 145 prosent etter at Kina ga sitt motsvar.