S&P Global Ratings senker kredittvurderingen for Oslo kommune. Ratingen går ned fra toppnivået AAA til AA+, ifølge en melding Oslo kommune selv har videreformidlet.

Oslo kommune har hatt høyeste rating siden 2007. Nå senkes denne primært på grunn av den økende gjelden. Regnskapet for 2024 viste en kommunal gjeld på 92,5 milliarder kroner. Andre kilder opererer med en langsiktig gjeld på nær det dobbelte. Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) bekreftet i fjor høst at kommunens gjeld er fordoblet siden 2015.

Bare gjennom 2024 økte Oslo kommunes gjeld med 15 milliarder kroner, eller over 20.700 kroner pr. innbygger. Bak hver innbygger har nå kommunen nesten 140.000 kroner i gjeld.

Ifølge finansbyråd Hallstein Bjercke (V) er dette knyttet til store investeringer, blant annet i Fornebubanen. Dessuten har kommunen gått på smell etter smell på sine store prosjekter innen vann- og avløpsnettet, hvor byggearbeidene fortsatt er synlige over store deler av byen.

Vedtok økt underskudd

Men også kommunens underskudd på budsjettene senker ratingen. Kommunen har hatt netto negativt driftsresultat de siste to årene. Ifølge Bjerkces melding henger det sammen med «svikt i inntekts- og formuesskatten».

Da inneværende års budsjett ble lagt frem, fikk byrådet kraftig kritikk for å kutte i eiendomsskatten samtidig som underskuddet vokste. Denne kritikken er åpenbart S&P enig i.

S&P peker også på at Oslo risikerer reduserte overføringer fra statskassen, en prosess som allerede er i gang ved store omfordelinger fra sentrale til perifere kommuner gjennom inntektssystemet.

Taktisk timing

S&P kritiserer endelig høye driftskostnader i Oslo kommune.

– Nedgraderingen skyldes en negativ økonomisk utvikling over flere år. Store investeringer, med blant annet betydelige overskridelser, har ført til økende gjeld, skriver byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i pressemeldingen, som kom sent fredag kveld, et tidspunkt som langt på vei sikrer at den dårlige nyheten forbigås i stillhet.

Oslo kommune varslet i april at det er behov for budsjettkutt på 450 millioner kroner i år.