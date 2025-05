EUs tidligere utenrikssjef: Anklager Israel for etnisk rensing

– Israel gjennomfører nå den største etniske rensingen siden andre verdenskrig for å skape et praktfullt feriemål der når alle millionene av tonn med ruiner er ryddet bort og palestinerne der enten er døde eller har dratt sin vei, sa Borrell i en tale i forbindelse med at han mottok en pris fredag.

I salen satt blant andre Spanias kong Felipe, skriver The Guardian.

Borrell var tidligere utenriksminister i Spania, president i EU-parlamentet fra 2004 til 2007 og EUs utenrikssjef fra 2019 til 2024.

Han kritiserte også EUs manglende vilje til å legge press på Israel for å få en slutt på landets krigføring i Gaza.

– Europa har både evne og midler, ikke bare til å protestere mot det som skjer, men også til å påvirke Israels oppførsel. Men det gjør vi ikke, sa han.

– Vi leverer halvparten av bombene som faller over Gaza. Hvis vi virkelig mener at for mange mennesker dør, ville den naturlige reaksjonen være å levere færre våpen, ikke bare å beklage det som skjer, fortsatte Borrell.

– Vi vet alle hva som foregår der, og vi har alle hørt målene som statsminister Benjamin Netanyahus ministre har uttalt, som er klare erklæringer om hensikt til å begå folkemord. Sjelden har jeg hørt lederen av en stat så tydelig skissere en plan som faller inn under den juridiske definisjonen av folkemord, sa Borrell.