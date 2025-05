Toll-samtaler mellom USA og Kina

Kina og USA åpnet lørdag forhandlinger i Genève, ledet av visestatsminister He Lifeng på kinesisk side og finansminister Scott Bessent på amerikansk. Kinesiske myndigheter ber USA vise forhandlingsvilje ved å redusere tollsatser og slutte med ensidige tiltak, skriver Financial Times.

Samtalene skjer kort tid etter at president Donald Trump uttalte at han er villig til å redusere toller på kinesiske varer.

Beijing vil ha tegn på amerikansk oppriktighet i Genève-forhandlingene og advarer mot ekskludering fra globale forsyningskjeder.

– USA bør forberede seg og ta grep for å rette opp sine gale praksiser og fjerne de ensidige tollene, sa Kinas handelsministrer Wang Wentao via handelsdepartement.

Den statlige avisen Global Times uttalte at veien videre i forhandlingene «avhenger av om Washington kan vise nødvendig oppriktighet». Avisen siterte også et kinesisk ordtak:

– For å løsne bjellen, må den som bandt den, også løsne den, skrev Global Times.

President Donald Trump uttalte fredag at han vurderer å redusere tollsatsene på kinesiske varer fra 145 til 80 prosent, men ba samtidig Kina åpne markedene sine for amerikanske produkter. Han la ansvaret for videre handling på finansminister Bessent.

Samtidig uttrykker Beijing bekymring for amerikanske handelsavtaler med andre land, særlig med Storbritannia, som nylig inngikk en avtale der London aksepterer strenge amerikanske krav til stål- og legemiddelindustrier. Avtalen ses av diplomater som en mulig mal for å ekskludere Kina fra strategisk viktige forsyningskjeder.