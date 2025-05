Trump sparker ny toppsjef

USAs president Donald Trump har igjen skapt politisk uro etter å ha sparket Shira Perlmutter, øverste leder for det amerikanske opphavsrettskontoret (U.S. Copyright Office), melder Politico.

Oppsigelsen kommer bare to dager etter at Trump avsatte Carla Hayden, den øverste sjefen for Kongressbiblioteket (Library of Congress), som fører tilsyn med opphavsrettskontoret.

SPARKET: Shira Perlmutter fikk i helgen sparken som sjef for opphavsrettskontoret U.S. Copyright Office. Foto: NTB

Saken har utløst sterke reaksjoner blant demokrater i Kongressen. Representant Joe Morelle, en ledende demokrat i House Administration Committee, som fører tilsyn med Opphavsrettskontoret og Kongressbiblioteket, anklager Trump for politisk motivert maktmisbruk.

– Donald Trumps oppsigelse av Shira Perlmutter er et skamløst og enestående maktgrep uten noe juridisk grunnlag. Det er neppe en tilfeldighet at han handlet mindre enn et døgn etter at hun nektet å godkjenne Elon Musks planer om å hente ut store mengder opphavsrettsbeskyttet materiale for å trene opp AI-modeller, sier Morelle i en uttalelse.

Opphavsrettskontoret hadde nylig kommet med en omfattende rapport om AI og opphavsrett, hvor det ble tatt opp flere bekymringer knyttet til hvordan teknologien bruker beskyttede verk. Morelle skryter av arbeidet som Perlmutter har gjort som leder for opphavsrettskontoret siden hun tiltredde i 2020, men advarer om at oppsigelsen undergraver Kongressens myndighet.

– Dette er et nytt angrep på Kongressens myndighet og kaster en billionindustri ut i kaos, sier Morelle.

– Når vil mine republikanske kolleger si at nok er nok, legger han til.