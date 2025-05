Kinesisk våpenteknologi i kamp mot vestlig for første gang

Nesten tre tiår etter at det kinesiske kampflyet J-10 Vigorous Dragon lettet for første gang, har det endelig møtt vestlig teknologi i kamp – og overlevd.

Ifølge Financial Times mottar Pakistan 81 prosent av militærutstyret sitt fra Kina. Kampene mellom indiske og pakistanske styrker viser at kinesisk våpenteknologi i høy grad kan konkurrere med vestlig.

Blant annet skal en pakistansk pilot i en ny versjon av J-10 ha skutt ned et indisk Rafale-fly. Flyet er et av Kinas mest moderne kampfly og er utstyrt med avanserte missiler og radarer som ikke er blitt testet i kamphandlinger før.

Mens Pakistan har hatt et tett samarbeid med Kina siden 1960-tallet, har India i løpet av det siste tiåret gått fra å stole på russisk teknologi til å kjøpe våpen fra USA, Frankrike og Israel. Den indiske hæren er nå verdens største våpenimportør, ifølge FT.

Les også Sterkere tall enn ventet – vil øke produksjonen Boeing endte første kvartal med et kraftig underskudd, men resultatet ble langt sterkere enn analytikerne ventet. Nå ønsker selskapet å øke produksjonen av 737 MAX.

Frempek mot Taiwan

Kamper som dette gir verdifull innsikt i fiendens styrker og svakheter, og dataene fra slike trefninger, hjelper både Kina, India og deres allierte med å tilpasse sine militære strategier og teknologi.

– Uansett hvordan og når dette ender, vil regnskapet fortelle oss hva som vil skje i Taiwan, og hvilken retning vestlige forsvarsselskaper bør gå for å motvirke den lave kostnaden og de høyteknologiske evnene kineserne har vist, sier Sushant Singh ved Yale University til FT.

Etter at det ble kjent at et Rafale-fly hadde blitt skutt ned, steg aksjekursen til den kinesiske kampflyprodusenten Chengdu Aircraft Company mer enn 40 prosent på to dager.

– Det finnes ikke noe bedre reklame enn en ekte kamp, sier Yun Sun, spesialist på kinesiske militære forhold ved Stimson Center i Washington DC.

– Dette kom som en positiv overraskelse for Kina. Resultatet er ganske slående.