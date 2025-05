Ifølge to kilder til Reuters er Kina og USA søndag igjen i gang med samtaler i Geneve, etter å ha gjennomført møter lørdag. Målet med samtalene er å kjøle ned den pågående handelskrigen mellom de to landene.

Kinas visestatsminister He Lifeng møtte lørdag USAs finansminister Scott Bessent og handelsrepresentat Jamieson Greer til et åtte timer langt møte, for første gang siden USA la frem store tollsatser mot Kina, som senere ble gjengjeldt.

Ingen av sidene ville lørdag kommentere på diskusjonene til media, heller ikke hva slags fremgang som gjøres.

I SAMTALER: Kinas visestatsminister He Lifeng, deltar i samtalene. Foto: Reuters

President Donald Trump postet imidlertid senere på sin plattform Truth Social, at samtalene var positive, og at partene har forhandlet rundt en nullstilling på en vennlig, men konstruktiv måte.

«Et veldig bra møte med Kina i Sveits. Mange ting ble diskutert, og man var enige om mye», skriver Trump.

«Vi ønsker å se, for det beste for Kina og USA, at Kina åpnes opp for amerikansk business. VI HAR GJORT STORE FREMSKRITT!!!», legger presidenten til, uten å forklare fremgangen i samtene noe mer konkret.