USAs president Donald Trump erklærte lørdag en full og umiddelbar våpenhvile mellom India og Pakistan etter de verste kampene i Kashmir-regionen på et halvt århundre.

ERKLÆRTE VÅPENHVILE: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Mens våpenhvilen utløste jubel i Pakistan, er stemningen en helt annen i India.

Kilder med kjennskap til situasjonen hevder overfor Bloomberg at Trumps våpenhvile-erklæring på Truth Social har gjort indiske toppolitikere rasende.

Trumps provokasjon

Det provoserende er ifølge nyhetsbyråets kilder at Trump har overkjørt statsminister Narendra Modi og undergravd Indias langvarige linje som har vært bilaterale Kashmir-samtaler med Pakistan – samtaler som skal ha pågått samtidig som dronene og missilene dundret gjennom luften i forrige uke.

Men det verste, hevder kildene, er kanskje at Trump har vurdert de to svorne fiendene på like fot. Myndighetene i New Delhi har motsatt seg dette – og viser til at Indias økonomi har vokst seg mye større enn Pakistans.

– Dette er typisk Trump. Han går for langt, og har ikke mandat til det, tordnet Arnab Goswami i et TV-klipp som har gått viralt på sosiale medier i India. Goswami er nyhetsanker i den indiske statskanalen og en av Modis mest høylytte støttespillere.

– Et klart overtramp

Han har brukt sitt faste kveldsprogram til å oppfordre til kraftig militært svar mot Pakistan helt siden 22. april, da væpnede menn drepte 26 mennesker – de fleste turister – i Pahalgam, en by under indisk kontroll i Kashmir.

India omtalte massakren som det verste terrorangrepet siden Mumbai i 2008, og Modis regjering la skylden på Pakistan. Nabolandet benektet alt i det som ble foranledningen til kamphandlingene i forrige uke.

LETT ANTENNELIG: Forholdet mellom India og Pakistan. Foto: Bloomberg

– Hvordan i all verden kan Trump likestille det som skjedde i Pahalgam med det som skjedde etterpå? Dette er et klart overtramp, fortsatte Goswami.

– Krysset røde linjer

Bloomberg karakteriserer det som usikkert at våpenhvilen vil vare, og viser til at begge sider – bare timer etter Trumps kunngjøring – meldte om droneangrep langs de facto-grensen i Kashmir. Nyhetsbyrået trekker også frem at India har nektet å gjenoppta en flere tiår gammel vannavtale som er avgjørende for Pakistans økonomi, og at saken neppe blir enklere nå.

Mange indere opplever våpenhvilen som et nederlag, og legger press på statsminister Modi til å slå hardt tilbake ved eventuelle nye angrep på sivile eller grenseprovokasjoner.

Offisielle indiske tjenestepersoner med kjennskap til situasjonen hevder dessuten overfor Bloomberg at det i løpet av forrige uke ble krysset visse røde linjer som gjør fremtidige sammenstøt mer uforutsigbare og verre å trappe ned.