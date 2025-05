– Jeg tror møtet kan komme i stand, og grunnen er at Russland frykter at USAs velvilje overfor Kreml ikke vil vare hvis de ikke viser seg velvillige til å være med på forhandlinger om Ukraina nå, sier Wilhelmsen i en kommentar til NTB.

Hun understreker av at Russland er sterke på bakken for tiden, og at de føler seg støttet av USAs president Donald Trumps tidligere løfter.

– Men på tross av at Russland føler seg ganske selvsikkert nå når det gjelder å vinne fram, både når det gjelder kontrollen over de fem fylkene de okkuperer deler av i dag, krav til Ukraina om ikke NATO-medlemskap og så videre, tror jeg Putin kommer til å stille på møtet, sier seniorforskeren som også leder NUPIs forskningsgruppe for Russland.

Hun mener grunnen er at Russland nok frykter at den åpningen de har nå, med USAs velvilje overfor Kreml, er liten og at de kan komme til å bli rammet av Trumps utålmodighet når det gjelder å få resultater på plass. USA kan komme til å øke presset på Russland gjennom sanksjoner eller økte våpenleveranser til Ukraina.

Selve møtet, hvis det altså vil finne sted, tror Wilhelmsen vil gi Ukrainas president dårlig uttelling.

– Jeg er veldig avventende og pessimistisk når det gjelder hva Zelenskyj vil møte når slike forhandlinger kommer i gang. Det er et kravstort og lite kompromissvillig Russland, slår hun fast.

Hun mener likevel det er svært viktig at man får til et møte.

– Denne krigen er utmattende med ufattelig mange liv som går tapt, understreker hun.