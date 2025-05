Obama i Oslo: – Blir en enorm utfordring

– Jeg har aldri opplevd denne typen vær i Oslo før, så hvem enn som hadde ansvaret – tusen hjertelig takk!

Slik åpner tidligere president Barack Obama, til latter fra salen, et foredrag i Oslo spektrum mandag kveld. Den tidligere amerikanske presidenten er tilstede for en samtale i regi av All Things Live, som modereres av forsker og og USA-kommentator Sofie Høgestøl.

Stemningen ble imidlertid raskt mer alvorstynget.

– Det finnes noen få saker jeg bryr meg dypt om, som jeg har jobbet med i kulissene, sier han, på spørsmål om hvordan han nå bruker tiden.

Et av de teamene er AI. Obama mener det vil være like transformativt som elektrisiteten var i sin tid.

– Forskjellen på dette teknologiske øyeblikket og tidligere epoker er at de foregikk over 150 år – dette skjer over 5, 10, kanskje 15 år, fastslår han.

Han peker på at kunstig intelligens vil endre behovene for arbeidskraft vil endres fremover, også når det gjelder jobber «som har vært bærebjelken i middelklasse-samfunn.»

– Vi må redesigne våre sosiale strukturer på en måte vi ikke har gjort på svært, svært lenge, legger han senere til.

– Det kommer til å bli en enorm utfordring. Det snakker vi ikke nok om.

Også sosiale medier skremmer Obama. Han nøt selv stor ros for å ha vært tidlig ute i å bruke sosiale medier som et valgkampsverktøy. Men situasjonen etter hans egen valgkamp i 2008 har endret seg betydelig, mener han.

– Forretningsmodellen til sosiale medier har endret seg. De ønsket å holde deg nummen – fanget. Det det fører til, er at perspektivene dine snevres inn, i stedet for å utvides, sier han.

– De negative effektene har vist seg å være langt større enn fordelene.

– Dere har vært smarte

Den tidligere presidenten nevner ikke sin etterfølger, Donald Trump, med et ord. I alle fall ikke direkte.

– Globaliseringen har produsert enorm rikdom, og i absolutte tall har alle fått det bedre.

Men i relative termer, hvis du sammenligner et gjennomsnittlig amerikansk selskap så sent som 80- eller 90-tallet, så tjente en gjennomsnittlig toppsjef kanskje 50 ganger så mye som en vanlig arbeider på gulvet. I dag tjener de 1000 ganger mer, bemerker han likevel om dagens situasjon, og legger til:

– Når folk ser det, er det lett for dem å bli overbevist om at spillet er rigget.

Donald Trump var full av lovord om Norge da han fikk besøk av statsminsiter Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) tidligere i vår. Obama har også litt, men noe midlere, ros på lur:

– Det er mye de skandinaviske landene har gjort riktig. Dere har vært smarte når det gjelder å unngå de enorme forskjellene i rikdom, og dere har vært kloke i å fortsette å investere i visse fellesgoder.

Det er ikke bare foredrag på tapeten for den avgåtte, amerikanske presidenten. I morgen skal han spise lunsj med kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), melder TV2.