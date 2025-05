Torsdag legger Arbeiderpartiet fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. For første gang siden valget i 2021 må Ap finne sammen med to opposisjonspartier for å få flertall i Stortinget – Senterpartiet og SV.

Til Klassekampen sier Vedum at Sp ikke ønsker å ha SV med rundt bordet når de forhandler direkte med Arbeiderpartiet. De kommer heller ikke til å samordne sine budsjettkrav med SV.

Den tidligere finansministeren sier at de tre partiene på et eller annet tidspunkt må gjøre de siste budsjettavklaringene sammen, men at Sp vil at selve forhandlingene skal skje hver for seg.

SV opplyser at de har stor tro på at de tre partiene skal klare å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett.

– Vi ser fram til å forhandle både med Sp og Ap, for vi kommer ikke til å skrive under på noe vi ikke har vært med på å forhandle fram. Jeg klarer ikke å se for meg et scenario der alle tre partiene ikke skal snakke sammen, sier finanspolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland.

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, sier dette er en revidering av statsbudsjettet som allerede er vedtatt, og bygger på budsjettavtalen de har sammen med SV og Sp.