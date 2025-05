Marginal oppgang for Trump på ny måling

Da Trump tiltrådte, var 47 prosent fornøyd med den gjenvalgte presidenten. Endringen siden forrige Ipsos/Reuters-måling i april er mindre enn feilmarginen på 3 prosentpoeng.

I den samme målingen sier 39 prosent at de synes Trump håndtere landets økonomi på en god måte. Det er en økning fra 36 prosent på april-målingen.

Etter innsettelsen i januar falt amerikanernes anseelse av presidenten mens de bekymret seg for handelskrig og tollsatsene Trump har innført. De siste ukene har han justert ned noen av de kraftigste tiltakene, mandag ble det kjent at tollen på kinesiske varer reduseres.

Likevel er bekymringen stor for at det kommer en økonomisk nedgangsperiode, også kjent som en resesjon. Rundt 69 prosent av de spurte sier de er bekymret for dette. Det er en nedgang fra 76 prosent, men fortsatt et høyt tall.

Dersom det kommer en slik nedtur, sier 59 prosent at det vil være Trumps skyld. 37 prosent mener – i likhet med Trump selv – at det er forgjengeren Joe Bidens skyld om økonomien blir svekket.