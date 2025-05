Samtidig krysser han fingrene for at Nato-landene greier å bli enige før toppmøtet i Haag i slutten av juni.

Sluppet billig unna

– Håpet er jo at vi kommer til Haag og klarer å bli enige om noe som både er meningsfylt og henger sammen, og som gjør at vi styrker det transatlantiske samholdet. Det jeg opplever, er at alle europeerne har skjønt at Europa har sluppet litt billig unna, sier Eide.

Men både Norge og andre europeiske land kommer til å understreke at pengene må brukes smartere.

– Du må vite hvorfor du bruker mer penger, sier Eide.

En nødvendig grunnstein er et felles fiendebilde.

– Vi må stå samlet om hva som er hovedtrusselen mot Nato. Det er et mer aggressivt Russland, sier Eide.

Samtidig vil det bli et ekstra stort fokus på Ukraina på møtet, ikke minst på grunn av usikkerheten omkring møtet mellom Russlands Vladimir Putin og Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.

Også det skal etter planen finne sted i Tyrkia.

Men onsdag var det fortsatt helt i det blå om Putin i det hele tatt ville stille på møtet.

Én stemme om Ukraina

Samtidig virker USA å ha snudd 180 grader når det gjelder Russland.

– Russland krever for mye, slo visepresident J.D. Vance på et møte i Washington sist uke, ifølge Financial Times.

Eide mener at forskjellen mellom Europa og USA når det gjelder synet på konflikten, har krympet.

– Det er bra. Og det vet vi at også ukrainerne opplever som bra. Da kan jo Nato-møtet her, hvor Rubio (USAs utenriksminister, red.anm.) kommer, brukes til å forsterke en felles posisjon i Nato på dette.

– Et av våre mål er å bidra til at Vesten igjen kommuniserer med én stemme, sier han.