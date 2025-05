– Verden trenger mat, og det er behov for norsk beredskap å ha god matproduksjon og også øke den norske matproduksjonen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han er ikke fornøyd med statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Forrige uke foreslo staten et tilbud på 805 millioner kroner – betydelig lavere enn jordbrukets krav på 2 milliarder kroner.

I morgen skal jordbruksforhandlingene være ferdig. Innen da håper Vedum at staten har kommet tilbake til bordet med et betydelig bedre tilbud.

– De må tenke seg om

– Nå må de tenke seg om. Her må man tenke på beredskap og sørge for at det ikke blir et inntektsgap mellom de som produserer maten vår, og vanlige folk.

Vedum peker på flere grunner til at det er viktig at Norge fortsetter å ha en god matproduksjon.

– Det er for å holde hele Norge i gang. Og så skaper det jo masse gode smaksopplevelser og arbeidsplasser, sier han og understreker:

– Men hovedgrunnen er beredskap, og det bør jo mange se. Derfor må regjeringen strekke seg mye lenger og sørge for at den ikke gjeninnfører et slags inntektsgap som vi har jobbet så hardt for å stoppe.

Krever betydelig mer

Etter at Senterpartiet forlot Støre-regjeringen i vinter, mener Vedum at regjeringen glippet på noen saker som er viktige for dem.

– De snakker om at beredskap er viktig, men det virker som om de mener at matberedskap er mindre viktig. Og så har de sagt ja til å bygge ned matjord i Melhus. Det synes jeg er uklokt, sier Sp-lederen.

Han oppfordrer regjeringen til å strekke seg lenger, men vil ikke gi et konkret tall.

– Betydelig mer, sier han.

Stort gap mellom tilbud og krav

Statens tilbud innebærer en økning på 545 millioner kroner over statsbudsjettet. Målprisene i jordbruksavtalen foreslås i tillegg økt innenfor en ramme på 191 millioner kroner.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krevde i utgangspunktet en ramme på 2 milliarder kroner, derav 1,65 milliarder i budsjettmidler og 288 millioner kroner i økte målpriser.

Ifølge regjeringen legger deres tilbud opp til en økning i jordbrukets sammenligningsinntekt på 15.600 kroner, opp 2,3 prosent fra 2025 til 2026.