Tyskland og Storbritannia skal lage nytt langdistansevåpen

Prosjektet kommer etter at de to landene inngikk en forsvarspakt i fjor og forpliktet seg til å utvikle nye våpen. Siden den gang har Donald Trump blitt gjenvalgt som president i USA og gjort det klart at han forventet at Europa tar ansvar for egen sikkerhet.

Storbritannias forsvarsminister John Healey og hans tyske kollega Boris Pistorius skal kunngjøre planene om det nye langdistansevåpenet på et møte i Berlin.

– I en farligere verden, står Nato og europeiske allierte sammen. Dette partnerskapet gjør at vi kan bruke forsvar som en vekstfaktor- skape arbeidsplasser, løfte kunnskap og drive fram investeringer, sier Healey.

Uttalelsen gir ingen nærmere detaljer om prosjektets tidsplan eller budsjett.

Det er ventet at ministrene også skal presentere planer om felles innkjøp av torpedoer, maritime patrulje- og overvåkingsfly.