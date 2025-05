Britiske Go-Ahead har driftet Sørlandsbanen siden 2019, en avtale som utløper i desember 2027. I oktober i fjor bestemte Jernbanedirektoratet, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, at Vy midlertidig skal ta over togstrekningen fra 2027 og i inntil fem år.

Nå vurderer Eftas overvåkingsorgan, Esa, å åpne sak mot Norge, da de mener direktetildelingen er ulovlig, skriver Aftenposten.

Samferdselsdepartementet står fast på at tildelingen er i tråd med regelverket.

Til Esa argumenterer departementet med at de har behov for å vurdere og omstrukturere alle jernbanepakkene samlet før de inngår nye langsiktige avtaler. I dag drifter SJ tilbudet i nord, Vy i vest og Go-Ahead i sør. Avtalene med SJ og Vy utløper i henholdsvis 2028 og 2029.

Regjeringen ønsker å utsette inngåelsen av nye langsiktige trafikkavtaler til tidligst 2029, slik at Jernbanedirektoratet kan vurdere avtalene samlet.

Esa mener begrunnelsen ikke oppfyller kravene for unntak, og at tildelingen dermed er ulovlig. Departementet har fått utsatt fristen for å komme med svar til 29. mai.