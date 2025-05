Trump er torsdag på besøk i Qatar. Her antyder han at han kanskje reiser til Istanbul fredag.

– Dere vet, hvis noe skulle skje, så ville jeg dratt på fredag, sier han.

Han har flere ganger tidligere åpnet for en Tyrkia-tur i forbindelse med at Russland og Ukraina skal møtes til direkte samtaler for første gang siden 2022.

Tidligere har han sagt at han kunne komme til å dra hvis Russlands president Vladimir Putin dro, men Putin var ikke med i den russiske delegasjonen som landet i Istanbul torsdag morgen.

Trump skal etter planen besøke De forente arabiske emirater fredag – det siste stoppet på rundturen som startet i Saudi-Arabia tirsdag.