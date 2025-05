SV: – Stor avstand til det vi mener budsjettet skal være

– Dette kommer til å bli krevende forhandlinger fordi det er krevende tider for folk, sier Unneland til NTB.

Han sier at de er villig til å forhandle om budsjettet, men mener det er stor avstand.

– Arbeiderpartiet hadde muligheten til å vise at de forstår den tiden vi lever i, og hjelpe folk i en usikker og utrygg økonomisk hverdag, sier Unneland.

Unneland sier at det må omfordeles slik at folk kan få bedre råd hver måned, men viser til store overskudd hos bankene så langt i år og et godt år på Oslo Børs hittil.

Regjeringen la torsdag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, og de må forhandle med SV for å få støtte i Stortinget.