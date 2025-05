At Russlands president ikke plukket opp hansken og møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Tyrkia torsdag, viser at det ikke finnes noen reell fredsvilje på russisk side, mener Støre.

– Den som blir seende svak ut, er Putin. Han har hoppet av i siste sving, sier han til NTB.

– Det bør også USA få med seg.

Vil løfte Gaza

Støre satte fredag kurs mot Albanias hovedstad Tirana, der rundt 45 europeiske statsledere og regjeringssjefer fredag samler seg i til det sjette møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF).

EPF er et mellomstatlig forum for politisk dialog i Europa som ble etablert i 2022, like etter invasjonen av Ukraina, på initiativ fra Frankrikes president Emmanuel Macron.

En sak Støre nå varsler at han vil ta opp, er den prekære situasjonen på Gazastripen.

– Jeg kommer til å diskutere med mine kolleger behovet for en mye klarere og sterkere internasjonal reaksjon på den humanitære katastrofen som nå vokser på Gaza, sier Støre til NTB.

– Situasjonen er katastrofal. Rapportene om humanitær lidelse, sult og fordriving er svært alarmerende. Fra norsk side, med Norges engasjement, er det naturlig at vi tar opp dette, sier han.

Frykter utryddelse

I snart 20 måneder har Israel bombet Gazastripen sønder og sammen. Over 50.000 mennesker er drept, og nær en halv million står i fare for å sulte i hjel.

Organisasjonen Human Rights Watch sa torsdag at en utryddelse av palestinerne rykker stadig nærmere.

Likevel varslet Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag at den israelske hæren om få dager igjen skal gå inn med full styrke.

– Hvordan har det vært mulig for Israel å ture fram så lenge?