Det amerikanske handelsdepartementet vurderer å legge flere kinesiske halvlederprodusenter til sin svarteliste, hevder fem kilder med kjennskap til saken til Financial Times.

I FARESONEN: Den kinesiske DRAM-produsenten ChangXin Memory Technologies. Foto: NTB

Ett selskap i faresonen skal ifølge kildene være Changxin Memory Technologies (CXMT), og det samme gjelder datterselskaper av Semiconductor Manufacturing International Corporation og Yangtze Memory Technologies. Morselskapene er allerede svartelistet.

Samtidig er det uenighet internt i Trump-administrasjonen om hvor strategisk smart det er å svarteliste flere kinesiske selskaper nå, bare dager etter at landene ble enige om å kutte hverandres tollsatser i 90 dager.

Noen tjenestepersoner advarer ifølge avisen om at innføring av eksportkontroll mot sentrale kinesiske selskaper kan sette forhandlingene om en permanent handelsavtale mellom landene i fare. Andre peker på republikanere som tidligere kritiserte Biden-administrasjonen for å utsette nødvendige tiltak mot Kina – og kalte det «zombie-diplomati.»

Et mål for Kina-haukene

CXMT har vokst raskt innen markedet for såkalte DRAM-minnebrikker (dynamic random access memory), og har lenge vært et mål for Kina-haukene i amerikansk politikk. Selskapet leder også an i arbeidet med å utvikle High-Bandwidth Memory (HBM), en viktig teknologi for å drive kunstig intelligens-modeller.

Bakgrunnen for den omtalte svartelisten er bekymringen amerikanske sikkerhetsmyndigheter har for at Kina altfor lett har fått tilgang til USA-teknologi som blant annet har bidratt til å modernisere kinesernes forsvar.

Amerikanske selskaper kan ikke selge til selskaper på svartelisten uten spesialtillatelse – en tillatelse som ifølge Financial Times har blitt stadig vanskeligere å få.

Den kinesiske ambassaden i Washington uttaler at «Kina på det sterkeste motsetter seg at USA misbruker nasjonal sikkerhet som påskudd for å gjennomføre eksportrestriksjoner og bevisst blokkere og undertrykke Kina.»