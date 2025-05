Joe Biden er ute på en «redemption tour», men flere demokratiske strateger hevder overfor Financial Times at eks-presidentens gjeninntreden i offentligheten gjør mer skade enn nytte for et parti som fortsatt sliter med å finne ny giv inn mot neste års mellomvalg etter fjorårets knusende nederlag mot Donald Trump.

RÅDGIVER FOR DEMOKRATENE: Jon Reinish. Foto: LinkedIn

– Forsøket fra Biden-familien og enkelte rådgivere på denne sørgelig premature, uønskede «turnéen» fremstår ikke som «goodwill redemption.» Det føles mer som å rive av en sårskorpe som burde få være i fred, sier partner Jon Reinish i Mercury Public Affairs.

– Tydelig at han sliter

Avisen viser til flere nylige opptredener i media. I ABC-programmet «The View» benektet Biden påstandene om kognitive problemer, før han sporet av og måtte avbrytes av konen Jill. I et BBC-intervju uttalte eks-presidenten at han ikke «tror det ville ha spilt noen rolle» om han hadde trukket seg fra 2024-valgkampen tidligere.

– Dette hjelper rett og slett ikke. Det riktige nå er ikke å helle bensin på bålet, men å holde hodet lavt, fortsetter Reinish.

Medgründer Matt Bennett i den sentrum/venstre-orienterte tankesmien Third Way hevder Bidens opptredener er «en distraksjon fra det budskapet» Demokratene egentlig ønsker å fremme.

– Det er tydelig at han sliter med aldersrelaterte utfordringer når han deltar i disse programmene. Dermed kan han heller ikke legge saken død ved å vise at han fortsatt er skarp, når han ikke er det, sier han.

Skadelige overskrifter

I tillegg til opptredenene i media påpeker Financial Times at det etter fjorårets valg har kommet ut flere bøker, deriblant «Fight» og «Revenge», der rådgivere uttrykker bekymring for Bidens mentale helse.

BLE IKKE GJENKJENT: George Clooney. Foto: NTB

Neste uke slipper CNN-anker Jake Tapper og Axios-journalist Alex Thompson boken «Original Sin» som påstår at teamet rundt Biden bevisst forsøkte å skjule hans mentale tilbakegang. Blant annet skal Biden angivelig ikke ha gjenkjent Hollywood-stjerne og mangeårig venn George Clooney på en valgkampinnsamling i juni i fjor.

Clooney gikk etter valgkampinnsamlingen ut og oppfordret Biden til å trekke sitt kandidatur. Dette skjedde først i slutten av juli, men ifølge siterte rådgivere for sent til å gi Kamala Harris en sjanse.