LO anmeldt for korrupsjon: Krever 50 millioner

«LO har gjennom betaling til Ap fått gjennomslag for at bemanningsbransjen skal strupes, og flere av anmelderne har gått eller er truet av konkurs som følge av dette.», starter annmeldelsen med.

Ti bemanningsbyråer går til sak mot staten og krever 50 millioner kroner i erstatning. De mener at innstramminger i reglene for innleie, som de hevder LO har påvirket regjeringen til å innføre, har påført dem store tap.



«Toppledelsen i LO og Ap møtes til konfidensielle møter uten innsyn hver 14. dag i Folkets Hus hvor LO følger opp sine krav om posisjoner og lovendringer til Ap på bakgrunn av de økonomiske overføringene. Dette må anses å være korrupsjon.», fortsetter første del av anmeldelsen.

Anmeldelsen kommer etter innstramminger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. I 2023 ble det ikke lenger tillatt med innleie fra bemanningsforetak for arbeid av såkalt «midlertidig karakter».

«LOs bruk av penger ovenfor AP for å få gjennomflrt sitt handlingsprogram 2022 til 2025 har vesentlig skadet anmelderne. I programmet stod det: LO vil arbeide for at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles.»

Frustrert

En av anmelderne er daglig leder i Svane Bemanning, Johnny Svane. Han er svært frustrert over at flere tiår med arbeid skal bli overkjørt.

– Jeg har vært i bransjen i 25 år og drevet eget firma i snart 18. Nå skal alt bare fjernes med et pennestrøk, Er ikke bemmaningsbransjen verdt noe? Skal ikke LO være der for alle arbeidsplasser?, sier Svane til Finansavisen.

Han mener myndighetene ikke tar hensyn til realitetene i bransjen, og at politiske krefter har fått for mye makt bak lukkede dører.

– Bemanningsbransjen blir overkjørt fordi LO kjøper seg innflytelse hos Arbeiderpartiet. De kjøper seg altså en plass i politikken, sier han.

Svane ser ikke hvordan de nye reglene skal fungere i praksis, særlig når det gjelder utenlandske arbeidere som kommer til Norge med helt andre forventninger og behov.

– Hvordan forklarer du til en utenlandsk arbeider at han ikke får reise hjem når han vil, men må følge norsk lov og jobbe fra sju til tre, og at han kun får fire til fem ukers ferie, avhengig av feriepengegrunnlaget? Det får du ikke utenlandske arbeidere til å akseptere. Vi må modernisere samfunnet, også når det gjelder kontraktsformer. De er her for å tjene penger og for å kunne reise hjem og tilbringe tid med familien.

– Denne ordningen er sosialt belastende for dem som egentlig ønsker å reise hjem til familien. De blir presset inn i ensomhet, og vi ser at dette ofte ender med alkoholmisbruk, legger Svane til.

Full støtte

SMB Norge er interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter. De gir full støtte til anmelderne.

– SMB Norge støtter bemanningsforetakenes erstatningskrav mot staten, og da kan det være på plass å avdekkes hvordan LO har gått fram for å ta denne bransjen. I motsetning til andre som gir partistøtte, stiller LO også krav om gjenytelser fra Ap, og følger opp disse kravene gjennom plasser i Aps sentralstyre og i den konfidensielle Samarbeidskomiteen. Det gir en urimelig stor innflytelse over regjeringen til skade for norsk næringsliv, skriver administrerende direktør i SMB Norge, Jørund Rytman, i en tekstmelding til Nettavisen.