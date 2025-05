Starmer varsler ny EU-avtale

Mandag tar Keir Starmer imot EU-lederne Ursula von der Leyen og Antonio Costa og unionens utenrikssjef Kaja Kallas til det første EU-Storbritannia-toppmøtet siden britene forlot unionen i 2020.

– Denne uken vil statsministeren inngå nok en avtale som vil tjene landets interesser, sier Starmers kontor i en uttalelse og viser til handelsavtalene som nylig er inngått med USA og India.

– Statsministeren vil legge fram hvordan et styrket og fremoverskuende partnerskap med EU vil være til fordel for arbeidsfolk og føre til mer penger i folks lommer, heter det videre i uttalelsen fra Downing Street.

Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå, men meldinger i mediene antyder at den kan være fokusert på britisk tilgang til EUs store forsvarsfond. Et program for friere bevegelse for ungdommer skal også være på bordet. I tillegg skal det være snakk om forenkling i handelen med enkelte matvarer

Den konservative opposisjonslederen Kemi Badenoch sier Starmer burde konsentrert seg om «nye seire for Storbritannia», inkludert muligheten til å bruke selvbetjente automater i passkontrollen på europeiske flyplasser.

– I stedet høres det ut som om vi gir bort fiskekvoter og igjen må akseptere regler fra Brussel, mens fri bevegelse snikes inn bakveien.