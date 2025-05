– Høyre har ved flere anledninger etterspurt informasjon om det pågående arbeidet med lokaliseringen av Natos luftoperasjonssenter, men er blitt møtt med en vegg av taushet, sier forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes til NTB.

I påvente av et permanent nytt luftoperasjonssenter for Nato (CAOC) ble det gjennom revidert statsbudsjett torsdag kjent at regjeringen vil bruke 438 millioner kroner på et midlertidig senter lokalisert ved Bodø flyhavn.

Prosessen, hvor det har stått mellom tre ulike stedsvalg, har vært omfattet av taushet helt siden forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) var på rundreise mellom Moss, Bodø og Reitan tidligere i vår.

Det har vært kjent at forsvarssjefens førstevalg er Bodø, mens en tilråding fra militære eksperter har anbefalt Rygge som best egnet.

Lyn fra klar himmel

Beslutningen som først ble kjent gjennom tallendringene i revidert statsbudsjett, kom helt bardus på opposisjonen i Stortinget.

– Dette fremstår som lyn fra klar himmel for Stortinget, uttalte Elvenes til Forsvarets forum fredag.

– Prosessen har vært lukket, uten at Stortinget har vært konsultert. Når det skal brukes nærmere en halv milliard kroner på en midlertidig løsning, bør det være tungtveiende grunner dersom dette ikke videreføres i en permanent løsning, utdyper Elvenes overfor NTB.

Statssekretær Marthe Gerhardsen sier til Forsvarets forum at informasjonen om det midlertidige senteret kom gjennom revidert statsbudsjett torsdag. Hun understreker at pengene ikke tas fra potten som er satt av gjennom ny langtidsplan, men går utenfor dette.

Gerhardsen forklarer også at etableringen av et midlertidig senter er den eneste måten for Norge å oppfylle forpliktelsen om at luftoperasjonssenteret skal være operativt kommende høst.

– Bør forvalte med klokskap

Det er tidligere uttalt at beslutningen om hvor det permanente senteret skal være, skal tas før Nato-toppmøtet i Haag i slutten av juni.

Høyre og Elvenes er ikke imponert over informasjonsflyten fra regjeringen. Også den årlige statusoppdateringen om gjennomføringen av langtidsplanen lar vente på seg.

– Regjeringen bør forvalte det brede forsvarsforliket på Stortinget med klokskap. Da bør man informere bedre, sier han.