Høyre vil ikke samarbeide med LO

– Vi opplever at de i valgkampen misbruker oss og feilinformerer om vår politikk. Det vil ikke være med på lenger, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim til VG.

Bakgrunnen er LOs kartlegging av hva partiene mener før hvert stortingsvalg. Organisasjonen sender ut over 50 spørsmål, som partiene svarer på. Deretter publiserer LO en oversikt over partienes syn i ulike saker.

– Våre erfaringer med det er så dårlige at vi i år sier nei til å svare. Vi har tidligere måttet bruke tid og ressurser på å korrigere LOs feilaktige fremstilling av vår politikk, sier Asheim.

Ifølge Asheim gjelder dette særlig sykelønn.

– Vi svarte i 2017 og 2021 – basert på vårt program og politikk – at vi er for full lønn under sykdom. Når de informerer om hva ulike partier mener om sykelønn, sår de tvil om vi faktisk mener det.

Han viser til at LO-leder Peggy Hessen Følsvik i 2021 sa at hun ikke stolte på svarene fra Høyre.

– Da blir det meningsløst å svare.

Informasjonssjef Trond Gram i LO sier til VG at det er litt overraskende at Høyre ikke vil svare, men at de tar til etterretning at Høyre ikke ønsker å svare denne gangen.

Frp svarte heller ikke på LOs spørsmål foran valget i 2021.