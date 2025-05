Storbritannia og EU oppnådde et «sentralt gjennombrudd» søndag kveld i forhandlingene om en historisk tilbakestilling av forholdet etter Brexit, melder Financial Times.

Gjennombruddet kom kvelden før toppmøtet i Lancaster House mandag, hvor partene skal undertegne en ny forsvars- og sikkerhetspakt – en sentral del av det fornyede forholdet.

Splitt og hersk

Forhandlingene har vært intense, med uenighet om blant annet fiskeri, handel med matvarer og ungdomsmobilitet. EU har tilbudt en åpen avtale for å fjerne handelshindringer for landbruksprodukter, men krever i bytte en 10-årig forlengelse av dagens avtale som gir EU-fiskere tilgang til britiske farvann. Storbritannia hadde tidligere foreslått en femårig forlengelse.

Statsminister Keir Starmer risikerer kritikk fra britiske fiskere og konservative, som hevder at britiske interesser kan bli solgt ut. Samtidig vurderes en ungdomsmobilitetsordning som kan gi studenter bedre tilgang til britiske universiteter.

Et annet tema er bruken av automatiske passkontroller for britiske borgere i EU. Storbritannia håper på en avtale som vil korte ned reisetiden for britiske turister, men EU har ikke bekreftet noen enighet.

– Vil fremstå som en dealmaker

– Starmer opptrer som om enkelte resultater fra toppmøtet allerede er i boks, men det stemmer ikke, og han ønsker å fremstå som en dealmaker, sier en EU-diplomat som ønsker å være anonym til FT.

EU-diplomater klager også over britenes taktikk for å presse fram en avtale. Forrige uke tok britiske ministre direkte kontakt med kollegaer i EU-land, og hoppet over Kommisjonen – noe en diplomat kalte en «splitt og hersk»-strategi.

Detaljene i den endelige avtalen skal offentliggjøres mandag ettermiddag. Selv om det gjenstår uenigheter, ønsker begge parter å signalisere en ny start i forholdet, preget av tettere samarbeid og mindre konflikt.