Senterpartiet krever at matmomsen senkes fra 15 til 10 prosent, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet, som møter pressen på Coop Prix mandag.

– Vi mener det er fullt mulig, sier han.

Ifølge Vedum vil det koste staten omtrent 10 milliarder kroner i året, men komme forbrukerne til gode. Begrunnelsen for sistnevnte er det Vedum mener er gode erfaringer fra sist matmomsen ble kuttet, i 2001.

At matmomsen ikke er kuttet tidligere mener han også er Aps «feil.»

– Da var vi to partier. Senterpartiet har hele tiden vært opptatt av ulike avgiftsreduksjoner, sier partilederen, på spørsmål om hvorfor han ikke selv tok grepet som finansminister.

Nåværende finansminister Jens Stoltenberg (Ap) la frem revidert budsjett torsdag, men for å få gjennom budsjettet er han avhengig av både Sp og SV. Stoltenberg har vært tydelig at dette først og fremst er en revidering av høstens vedtatte budsjett – og ikke er tidspunktet for store endringer. Vedum ser altså annerledes på saken.

Hva gjelder inndekning er partilederen vag: Vedum sier han har flere forslag, men vil ikke konkretisere hvilke.

På lag med Sylvi

Stoltenberg har tidligere stilt seg skeptisk til hvorvidt redusert matmoms faktisk vil lede til lavere matvarepriser for forbrukere. Men Vedum kan i alle fall regne med støtte på andre siden av blokken, fra FrP og Sylvi Listhaug.

MATCHER: Både Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum vil ha mindre matmoms – og begge har posert for pressen med dagligvarer. Foto: NTB

Også hun har vært ute og krevd redusert matmoms. Kravet har blitt stilt gjentatte ganger, blant annet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Gavepakke til bønder

Norske bønder var blant få budsjettvinnere i årets reviderte budsjett. Nær den eneste skatteendringen var en kontoordning for jordbruket, som gir mulighet for å utsette skatt litt på linje med skattereglene for toppidrettsutøveres fondskontoer. Grepet er beregnet å gi årlig skattelette på 40 millioner.

Samtidig ble det forrige uke enighet om et jordbruksoppgjør med en ramme på 1,1 milliarder kroner. Det er rundt 300 millioner kroner mer enn det staten først tilbød.

Senterpartiet skulle i utgangspunktet ha pressekonferanse på egne kontorer. Mandag endte de i stedet med å invitere pressen til Coop Prix - rundt to timer før statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) pressekonferanse om konkurranseforhold i dagligvarebransjen.