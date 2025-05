USAs president Donald Trump hevdet nylig at trusler om høy gjengjeldelsestoll har fått land til å skynde seg til forhandlingsbordet. Men i et NBC-intervju søndag ga finansminister Scott Bessent et annet inntrykk.

– Land som ikke forhandler i god tro vil få et brev med oversikt over de maksimale tollsatsene (som ble annonsert av Trump på «frigjøringsdagen»). Noen land lå på 10 prosent, noen betydelig høyere. Vil du ikke forhandle, hopper det tilbake til nivået fra 2. april, sa Bessent i NBC-programmet «Meet the Press.»

Økt spenning

Financial Times mener den tøffere linjen viser hvor anspent tollforhandlingene nå har blitt.

VIL FRIGJØRE: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

På dagen som skulle «frigjøre USA fra et urettferdig handelssystem», varslet Trump 10 prosent toll for nesten alle importvarer, men samtidig også omfattende «gjensidige» tollsatser som gjengjeldelse for avgifter på USA-eksport.

Etter kunngjøringen skjøt amerikanske tollsatser på kinesiske varer opp i 145 prosent , frem til partene mandag sist uke undertegnet en avtale om å redusere tollen på hverandres varer i minst 90 dager. USA senket da sin toll mot Kina til 30 prosent, mens Kina senket sin mot USA til 10 prosent.

Flere land i Sørøst-Asia ble truffet av høye «gjensidige» tollsatser 2. april, deriblant Kambodsja med 49 prosent, tett fulgt av Laos på 48 prosent og Vietnam på 46 prosent.

Britisk avtale

Mexico og Canada unngikk den «gjensidige» tollen, men 25 prosent-satsen på varer som ikke oppfyller kravene i USMCA-avtalen fra 2020 gjelder fortsatt.

Storbritannia ble tidligere i mai det første landet som inngikk en handelsavtale med USA etter at Trump varslet sitt aggressive tollregime.

For britene innebærer avtalen at USAs toll på opptil 100.000 britiskproduserte biler kuttes fra 25 til 10 prosent, og at tollen på stål og aluminium fjernes helt. USAs toll på flydeler, deriblant Rolls Royce-motorer til fly fjernes, mens et britisk flyselskap skal kjøpe Boeing-fly for 10 milliarder dollar.

Den generelle tollsatsen på 10 prosent lyktes Storbritannia derimot ikke å fjerne.

Avtalen åpner samtidig det britiske markedet for noen amerikanske landbruksprodukter, blant annet storfekjøtt og etanol.