Polske tollmyndigheter har beslaglagt 5 tonn dekk til sivile Boeing-fly som skulle transiteres gjennom Belarus og Russland, melder Reuters.

Ifølge Polens nasjonale skattemyndighet (KAS) mandag ble forsendelsen feilaktig deklarert som lastebil- og bussdekk, men ble stanset under en rutinekontroll ved grensen mot Belarus.

Flydeler og såkalte flerbruksvarer – som kan brukes både sivilt og militært – er blant produktene som er strengt regulert under EUs sanksjonsregime mot Russland.

«Tjenestepersoner oppdaget under en inspeksjon av en lastebil i Koroszczyn at sjåføren transporterte dekk brukt i sivile Boeing-fly, i stedet for de deklarerte lastebil- og bussdekk,» heter det i en uttalelse fra KAS.

Avsenderen var et selskap i Spania, og mottakeren befant seg i Aserbajdsjan. Ifølge de polske myndighetene er det blitt igangsatt straffesak for tollsvindel, mens de sanksjonerte varene er beslaglagt.

De vestlige sanksjonene mot Russland er blitt skjerpet gjentatte ganger siden landets fullskala invasjon av Ukraina i 2022, og seneste i april innførte Trump-administrasjonen nye Russland-relaterte sanksjoner.

Russland og Vladimir Putin krever på sin side at flere av sanksjonene blir fjernet før han eventuelt går med på en våpenhvile. Russerne ønsker blant annet å fjerne importrestriksjoner på russiske landbruksprodukter, samt at den russiske landbruksbanken og andre finansinstitusjoner får tilgang til det internasjonale betalingssystemet Swift.