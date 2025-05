USAs president Donald Trump skal snakke med mange mandag, deriblant Russlands president Vladimir Putin.

– Hans oppfatning er at han må snakke med president Putin på telefon, og at det vil løse opp noen av flokene og få oss dit vi trenger å komme, sa Trumps spesialutsending Steve Witkoff ifølge nyhetsbyrået AP i helgen.

– Jeg tror det kommer til å bli en svært vellykket samtale, la han til.

– Ingen sterke insentiver

Putin mener på sin side at han har sterke kort på hånden før samtalen, etter at Russland søndag gjennomførte et av de største droneangrepene mot Ukraina siden krigen brøt ut i februar 2022.

TØFFE DRONEANGREP: Fra Russland mot den ukrainske Kyiv-regionen i helgen. Foto: NTB

En kilde med kjennskap til tankegangen innenfor Kremls murer hevder overfor Bloomberg at Putin er overbevist om at russiske styrker kan bryte gjennom Ukrainas forsvar innen utgangen av året og ta full kontroll over de fire regionene han har annektert til Russland.

Nyhetsbyrået tolker dette dithen at Russlands president neppe vil tilby vesentlige innrømmelser, og europeiske tjenestepersoner frykter Trump kan prøve å presse gjennom en avtale uansett.

TVILER PÅ VÅPENHVILE: Seniorforsker ved Carnegie Endowment, Michael Kofman. Foto: LinkedIn

– Slik krigen står nå finnes dessverre ingen sterke insentiver for Russland til å gå med på en våpenhvile, uttalte seniorforsker ved Carnegie Endowment, Michael Kofman, på en konferanse i Tallinn søndag.

– Klar for langvarig krig

To andre Bloomberg-kilder med kjennskap til Putins tankegang hevder presidenten er klar for en langvarig krig hvis han anser det som nødvendig for å nå sine mål – og at han er likegyldig til om USA innfører nye sanksjoner. Da har han kanskje i bakhodet at russisk økonomi i stor grad har vist seg tilpasningsdyktig til sanksjonene som har blitt innført siden krigsutbruddet.

I SAMTALER MANDAG: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

– Trump vil at Putin går med på en våpenhvile, men det ønsker Putin absolutt ikke. Samtidig er Putin ikke interessert i at samtalene kollapser. Han prøver å manøvrere slik at forhandlingene kan fortsette parallelt med den militære offensiven, sier Sergej Markov, en politisk rådgiver med nære bånd til Kreml.

– Vil se ut som en taper

En høytstående europeisk tjenesteperson viser overfor nyhetsbyrået til en telefonsamtale Trump fredag hadde med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Keir Starmer i Storbritannia. Trioen ville gjøre det klart for Trump at Putin har spilt ham ut, og at USAs president vil se ut som en taper om han tvinger frem en dårlig avtale for Ukraina.

– Putin har blitt styrket av sin evne til å stille maksimalistiske krav til Ukraina uten å møte seriøs motstand fra Trump-administrasjonen. Putin stoler ikke på Trump. Men han vil forsøke å presse Trump til å støtte Russlands syn på en våpenhvile, sier senioranalytiker Bota Iliyas ved London-baserte Prism – et analysehus for strategisk etterretning.