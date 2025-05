Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant for Høyre, er i hardt vær etter at det ble kjent at hun mottar 450.000 kroneri styrehonorar fra Reitan Retail og 200.000 i styrehonorar fra Norlandia, i tillegg til å være stortingsrepresentant.

Mandag ble det kjent at Helleland har deltatt på flere styremøter for Reitan Retail i både Norge og utlandet, hvor hun da har reist med privatfly på Reitan-familiens regning, ifølge Nettavisen.

Helleland, som har representert Høyre og Sør-Trøndelag i snart 16 år på Stortinget, sier hun har vært på fire fysiske styremøter og tre digitale møter.

KRITISK: Marian Hussein, nestleder i SV. Foto: Stortinget

– Svært alvorlig

Overfor Nettavisen kommer SVs nestleder Marian Hussein med sterk kritikk mot Helleland for ikke å ha rapportert reisene i Stortingets gaveregister.

– Dette er svært alvorlig. Her har Helleland hatt helt ufattelig dårlig rolleforståelse, sier Hussein, som mener at slike reiser kan brukes til å kjøpe seg innflytelse i politikken.

Helleland har også beklaget at hun ga en uriktig forklaring om hvorfor hun forlot næringskomiteen på Stortinget. Hun hevdet først at det var for å være ryddig i forbindelse med styrevervet i Reitan, men Høyre-leder Erna Solberg har bekreftet at byttet var bestemt før hun fikk styrevervet.