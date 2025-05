Innovasjon Norge støtter for mange svake prosjekter

Innovasjon Norge har fått mye kritikk i vår. Eksempelvis vil FrP avvikle organisasjonen i sin nåværende form . Morten Wiese hevdet i Finansavisen 13. mai at skattesystemet straffer de som bygger selskaper med egne penger.

Men det er minst tre andre grunner enn skattesystemet som gjør at det går sakte med innovasjon her i landet.

Norsk næringsliv har over 15–20 år investert bare en tredel i forskning og utvikling (FoU) av det næringslivet i Sverige og Finland har.

Norge har svak kultur for innovasjon både i privat og offentlig sektor.

Selv om Norge har teknologi, penger og dyktige personer, mangler både bedrifter og kommuner evnen til å innovere.

Disse problemene er det politikerne som er ansvarlige for – ikke Innovasjon Norge.

Jeg hevdet for noen år siden at Innovasjon Norge burde legges ned. Imidlertid er sittende ledelsen bedre enn de siste administrasjonene av organisasjonen, så den bør fortsette.

Men Innovasjon Norge (IN) er moden for revisjon, og her er noen innspill:

IN burde snarlig splittes i to deler; den aller største delen må fokusere på sterk vekst i bedrifter. Den andre om lokal/regional innovasjon.

Mandatet til IN bør justeres. Det er for rundt formulert, og åpner opp for støtte til altfor mange svake prosjekter.

Kulturen i IN må få et sterkere fokus på å bidra til reell verdiskaping raskt med mindre smak av byråkrati.

Jeg foreslår sterk lut om Innovasjon Norge skal ha legitimitet:

Kartlegge alle ansattes praktiske erfaring med innovasjon og gründere, og evaluere dette opp mot deres erfaring med byråkrati og saksbehandling.

Ved ny rekruttering må praktisk erfaring og innsikt i innovasjon telle langt mer enn nå.

Kanskje burde de fleste stillinger som er besatt av personer hovedsakelig med erfaring fra byråkratiet lyses ut på nytt?

For å tiltrekke seg de beste, burde IN gis anledning til å tilby langt høyere lønninger, selv om dette sitter langt inne hos våre regjerende politikere. Slik vil man kunne tiltrekke seg dyktige næringslivsledere som er forbi den travleste tiden av sin karriere, men som gjerne vil og kan bidra.

Regjeringen har sagt at Norge skal bli et av de beste landene å starte bedrift i. Dette er stort sett prat, og gir ikke Innovasjon Norge nok legitimitet til å holde seg i live. Den legitimiteten må komme andre steder fra.

Peder Inge Furseth

Professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI