Iran sier mandag at landets evne til å anrike uran er «ikke forhandlingsbar», etter at USAs spesialutsending for Iran, Steve Witkoff, gjentok kravet om at landet må stanse produksjonen av anriket uran, skriver Bloomberg.

– Spørsmålet om anrikning, som en del av den naturlige syklusen i Irans kjernekraftindustri, er absolutt ikke forhandlingsbart, sier utenriksdepartementets talsperson Esmail Baghaei.

Ifølge talspersonen er anriking av uran «en avgjørende teknologi».

OPPHEV AVTALE: Etter at Donald Trump gikk ut av atomavtalen med Iran, har den islamske republikken trappet opp betydelig anrikingen av uran. Foto: Bloomberg

– Tydelig rød linje

Med mandagens kommentarer fra Iran er de på kollisjonskurs med USA, etter at Trumps utsending, Steve Witkoff, sa til ABC News søndag at enhver fremtidig atomavtale med Teheran må innebære en stans i urananrikning – og at dette er «en svært, svært tydelig rød linje» for USA.

Ifølge Bloomberg startet Iran og USA indirekte forhandlinger i april i et forsøk på å bryte den låste situasjonen i det langvarige atomspørsmålet. Irans anrikningsaktivitet økte kraftig etter at Trump skrotet atomavtalen fra 2015 i 2018 og innførte harde sanksjoner mot Irans økonomi.

Iran insisterer på aturananrikningen er utelukkende for sivile formål og at landet ikke har noen intensjon om å utvikle atomvåpen. USA på sin side hevder at Iran ikke bør ha tilgang til noen form for kjernefysisk teknologi som potensielt kan militariseres.

OMSTRIDT: USAs spesialutsending Steve Witkoff. Foto: Bloomberg

Uenige om forslag er overlevert

Ifølge Witkoff har et amerikansk forslag blitt overlevert til iranerne, og at han trodde en løsning kunne være mulig. Mens Baghaei svarte mandag at Iran ikke har mottatt noe skriftlig forslag fra USA, og at amerikanerne «gjentatte ganger har endret» sine muntlige forslag under samtalene så langt.

– Vi ønsker å finne en løsning og tror det er mulig, men for oss starter alt med en avtale som ikke inkluderer anrikning, sa Witkoff.

Han la til at neste runde med forhandlinger trolig vil finne sted «senere denne uken i Europa», skriver Bloomberg.

Det at USA under Trump endrer på vilkårene under forhandlinger er ikke noe nytt. I mars måtte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj lufte sin frustrasjon over at forhandlingene om mineralavtalen trakk ut, og hevdet at USA stadig endret vilkårene for avtalen.

Steve Witkoff er også Trumps utsending til Ukraina, og han har flere ganger blitt kritisert for tale Putins sak fremfor sine allierte. Tidligere i mai kom det også frem at han brukte Kremls egen tolk i tre møter med Putin – som er et klart brudd på vanlig diplomatisk praksis, ifølge NBC.