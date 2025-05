Koster flere milliarder kroner

Ifølge regjeringen er investeringskostnadene for luftoperasjonssenteret alene foreløpig anslått til om lag 4,8 milliarder kroner. Det er også tatt høyde for at Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan må oppgraderes. Dermed er kostnadene for senteret foreløpig anslått til mellom 6,7 og 9,4 milliarder kroner.

De totale kostnadene og hvor stor andel som Nato dekker, skal klargjøres nærmere i dialog med Nato fremover, opplyser regjeringen.

Regjeringen mener det blir positivt å samle de to hovedkvarterene i regionen.

– Opprettelsen av senteret gjør at Norden samles under samme luftoperative hovedkvarter. Slik får vi også et mer robust og tettere sammenvevd forsvar av vårt nabolag, sier Sandvik.

– Historisk dag for hele landsdelen

Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener regjeringen har gjort en klok beslutning når de legger det nye luftoperasjonssenteret til Nato til Reitan i Bodø.

– Dette er en historisk dag for hele landsdelen og bare starten på ny utvikling og nye muligheter for i Bodø og Nordland, sier Ingebrigtsen.

– Regjeringens beslutning er klok, helt riktig og en anerkjennelse av kompetansemiljøene og relevant infrastruktur som befinner seg her. Bodø oppfyller alle krav som stilles, sier ordføreren.

Ingebrigtsen understreker betydningen av Natos tilstedeværelse i nordområdene.

– Det er viktig for Norge og våre alliertes sikkerhet, sier han.

Flyttes fra Sørreisa til Bodø

Allerede i revidert nasjonalbudsjett kom nyheten om at regjeringen ville etablere et midlertidig senter på Forsvarets base Bodø. Det skal bli senterets tilholdssted de første årene, mens det nye Nato-senteret gjøres i stand. Til det er det satt av 438 millioner kroner.

Det er estimert at mellom 200 og 450 personer skal arbeide ved det nye senteret, inkludert nordmenn og utsendte medarbeidere fra Nato.

Forsvaret skal også flytte om lag 40 årsverk fra luftforsvarets stasjon på Sørreisa til luftoperasjonssenteret i Bodø-regionen. Samtidig opplyser regjeringen at aktiviteten på Sørreisa vil ivareta nye behov for Forsvaret, og det skal komme nye årsverk og funksjoner.