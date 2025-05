jens stoltenberg

– I hvilken grad har fartstiden din i Nato hjulpet på kontakten med Trump-administrasjonen i saken?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men det gir et kontaktnettverk som har vært nyttig nå, sier Stoltenberg.

Han understreker at også statsminister Jonas Gahr Støre har vært aktiv i prosessen.

– Er det normalt at finansministeren personlig engasjerer seg i slike saker, i stedet for for eksempel utenriksministeren?

– Det er viktig å være pragmatisk på sånt. Fordi jeg var på det møtet i Det hvite hus, brukte tid med Hassett, så var det lettere for meg å følge opp. Finansminister Bessent og jeg traff hverandre også under IMF-møtet rett over påsken i Washington, så han kjenner jeg litt fra før.

Gjenopptatt aktivitet

16. april ble byggeaktiviteten ved Equinors havvindpark Empire Wind stanset av USAs innenriksminister Doug Burgum for «ytterligere gjennomgang» av prosjektet, der Trump-administrasjonen mente prosjektet hadde blitt hastegodkjent av tidligere president Joe Biden.

Natt til tirsdag meldte imidlertid Equinors konsernsjef Anders Opedal at utbyggingen fortsetter.

I tillegg til å takke Trump, la Opedal spesielt vekt på Jens Stoltenbergs innsats, der han viste takknemlighet til Stoltenberg for å ha tatt opp saken med den amerikanske administrasjonen.

– Jeg ønsker også å takke statsminister Støre og finansminister Stoltenberg for deres hjelp og støtte gjennom de siste ukene, og for at finansministeren tok opp denne saken med den amerikanske administrasjonen, sier Opedal i pressemeldingen.