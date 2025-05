USAs president Donald Trump ga europeiske ledere håp da han for 11 dager siden krevde 30-dagers våpenhvile i Ukraina – og truet Russland med ytterligere sanksjoner. Men håpet viste seg ubegrunnet og Trump gir seieren til Putin, konkluderer Bloomberg etter mandagens telefonsamtale mellom Trump og den russiske presidenten.

Frykter for USA-innsats

Etter samtalen skrev Trump på Truth Social at «Russland og Ukraina umiddelbart vil starte forhandlinger om en våpenhvile» – og det er ikke en gang sikkert at USA tar plass ved bordet. Presidenten truet ikke med sanksjoner, kom ikke med noen krav om tidsplan og la intet press på Putin.

FÅTT NOK? Europeiske ledere frykter for president Donald Trumps diplomatiske innsats i Ukraina. Foto: Bloomberg

Én europeisk tjenesteperson hevder overfor nyhetsbyrået at Europas ledere nå frykter for Trumps diplomatiske innsats. En annen tjenesteperson hevder Trump har gjort det klart at han ikke vil innføre ytterligere sanksjoner og trekker seg fra sitt eget forslag om våpenhvile.

– I dag føles det som om vi er tilbake til et langt mer langsiktig scenario, der Putin kjøper seg og sitt forsvar mer tid. Han har sikret seg flere muligheter, og en våpenhvile eller endelig løsning virker stadig fjernere, sier direktør Kristine Berzina for Geostrategy North-programmet hos Washington-baserte German Marshall Fund.

– Det finnes en grense

Senere mandag sådde Trump ifølge Bloomberg ytterligere tvil om den amerikanske holdningen ved å uttale at USA ikke trekker seg ut av konflikten, men at han vurderer det. Ifølge presidenten finnes det en «viss grense» for når han faktisk vil trekke seg – uten at han mandag ville spesifisere hvor denne grensen går.

Han utelukket heller ikke nye sanksjoner mot Russland eller våpenleveranser til Ukraina, men ga tydelig uttrykk for at han var lite tilbøyelig til å gjøre noen av delene.

VÅPENHVILE-TVIL: Hos direktør Kristine Berzina for Geostrategy North-programmet ved Washington-baserte German Marshall Fund. Foto: LinkedIn

I etterkant av mandagens telefonsamtale siterte det russiske nyhetsbyrået Ria president Vladimir Putin på at «vi er på riktig spor», men Bloomberg Economics-analytiker Alex Kokcharov er likevel tydelig på at samtalen ikke ga noe tydelig gjennombrudd i Ukraina-spørsmålet.

– Det er ennå uklart om dette signaliserer en reell endring i Kremls holdning eller en videre forsinkelsestaktikk mens russiske styrker prøver å vinne mer terreng i Ukraina. Det første er mindre sannsynlig enn det siste, mener han.

Les også – Trump blir stadig mer frustrert over Russland og Ukraina

The Economist: – Ingen annen har gjort dette Ingen president i moderne historie har skapt så mange interessekonflikter på så kort tid, skriver The Economist.

– Putin må betale en pris for å unnvike fred Storbritannias statsminister sier Vladimir Putins trenering av Ukraina-samtalene er uakseptabel og at den russiske presidenten må betale for å unnvike fred.

– Russland står på sitt

Overfor pressen i Sotsji kunngjorde Putin ifølge nyhetsbyrået mandag enigheten med Trump om at Russland og Ukraina skal jobbe med et utkast til en mulig fremtidig fredsavtale, dog uten å gi noen detaljer. Samtidig gjentok han sitt hovedpoeng om at «det viktigste for oss er å eliminere de grunnleggende årsakene til denne krisen.»

Maria Snegovaya, seniorforsker ved Center for Strategic and International Studies, hevder overfor Bloomberg at dette – fra Putins ståsted – innebærer «selve eksistensen av den ukrainske staten i sin nåværende form.»

– Retorisk fremstår Russland som åpent for forhandlinger, samtidig som landet – for ikke å irritere amerikanske myndigheter – offentlig ønsker USAs innsats velkommen. Men i praksis står Russland fast ved sitt opprinnelige standpunkt, sier hun.