Tirsdag går startskuddet for Qatar Economic Forum, som de tre neste dagene vil samle direktører og toppledere fra verden over. På listen over bidragsytere står Elon Musk, som vil delta virtuelt for et live-intervju.

Konferansen ble åpnet av Qatars statsminister Sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, og i sin tale tok han ifølge Bloomberg opp det mye omtalte flyet – en luksuriøs Boeing 747–8 til 400 millioner dollar – landets kongefamilie vil gi USAs president Donald Trump.

– En normal ting

– Det å gi en 747 til den amerikanske regjeringen er en normal ting mellom allierte. Jeg forstår ikke hvorfor folk ser på det som bestikkelser, eller at Qatar prøver å kjøpe innflytelse hos denne administrasjonen, sa han.

OMSTRIDT: President Donald Trump skal få et Boeing 747-8-fly i gave fra kongefamilien i Qatar. Her et lignende fly som Trump inspiserte i Florida i februar. Foto: NTB

Kritikere har angrepet Trump for å ta imot en gave fra et land de hevder prøver å kjøpe innflytelse i USA, og fra demokratisk side beskyldes presidenten for korrupsjon. Selv har Trump avvist beskyldningene, og understreket sin intensjon om å ta imot gaven.

– Dette er en transaksjon fra forsvarsdepartement til forsvarsdepartement, og i tråd med partnerskapet mellom USA og Qatar. Mange nasjoner har gitt gaver til USA, fortsatte statsministeren, og viste til Frihetsgudinnen.

SIGNERTE STOR AVTALE: USAs president Donald Trump, Qatars Emir Tamim bin Hamad Al-Thani og Boeing-sjef Kelly Ortberg. Foto: NTB

– Kritikken bunner i et stereotypisk syn som vi må overvinne, la sjeiken til ifølge Bloomberg.

Stor Boeing-ordre

Flyet kan ifølge amerikanske tjenestepersoner konverteres til et presidentfly, og ABC News skrev i forrige uke at Trump kan få bruke Qatar-gaven ved siden av det eksisterende Air Force One mens han venter på et nytt fly som er bestilt fra Boeing.

Flygaven fra Qatar ble kjent før den amerikanske presidentens rundreise i Midtøsten i forrige uke – en reise som blant annet ble benyttet til å signere en avtale om kjøp av 160 Boeing-fly til Qatar Airways til en pris tilsvarende over 2.000 milliarder kroner.

I tillegg til Boeing-flyene skal Qatar kjøpe amerikanske militære førerløse fly av typen MQ-9B. Avtaler om andre typer forsvarssamarbeid ble også signert.