Khamenei slakter Trumps krav: – Fullstendig tøv

I en tale tirsdag sier Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei at han ikke tror på noen fruktbare resultater fra pågående indirekte forhandlinger om Irans atomprogram, melder Kurudistan24.

– Vi tror ikke det vil føre til noe utfall. Vi vet ikke hva som vil skje, sier Khamenei og la til at forsøk på å nekte Iran retten til å anrike uran er «en stor feil.»

Etter talen la kontoret til ayatollahen ut flere innlegg på X/Twitter hvor Khamenei gikk hardt ut mot USA og deres motstand mot å la Iran anrike uran.

– Det å si at «vi ikke vil tillate Iran å anrike uran» er fullstendig tøv. Vi venter ikke på noens tillatelse. Den islamske republikken har sine egne retningslinjer og vil følge dem, skriver han.

Khamenei viser også til tidligere forhandlingsrunder under den nå avdøde presidenten Ebrahim Raisi, og mente de ga lite håp.

– Det foregikk indirekte forhandlinger også under martyren Raisi. De førte ikke til noe. Vi tror heller ikke at dagens prosess vil gi resultater.

Videre hevder han at USAs egentlige mål med å insistere på direkte samtaler er å kunne hevde at de har tvunget Iran til forhandlingsbordet gjennom press og lokkemidler.

– Raisi lot aldri det skje.

– Ikke forhandlingsbart

Kommentarene fra Khamenei kommer dagen etter at en talsperson for det iranske utenriksdepartementet fastslo at Irans evne til å anrike uran ikke er forhandlingsbart. Kommentaren fra talspersonen kom etter at USAs spesialutsending for Iran, Steve Witkoff, gjentok kravet om at landet må stanse produksjonen av anriket uran,

– Spørsmålet om anrikning, som en del av den naturlige syklusen i Irans kjernekraftindustri, er absolutt ikke forhandlingsbart, sa utenriksdepartementets talsperson Esmail Baghaei.

Baghaei hevdet at anriking av uran «en avgjørende teknologi» for landet.

Uttalelsene fra både Khamenei og Utenriksdepartementet kan enten være en forhandlingstaktikk eller et tegn på en økende skepsis i Teheran til hvorvidt USA er en pålitelig part i nye diplomatiske forsøk på å gjenopplive atomavtalen.

Iran insisterer imidlertid på at urananrikningen utelukkende er for sivile formål og at landet ikke har noen intensjon om å utvikle atomvåpen.