Under en digital opptreden tirsdag på Qatar Economic Forum i Doha sa Musk at han er innstilt på å lede Tesla de neste fem årene. Samtidig ønsker han å eie en større andel av Tesla – ikke på grunn av rikdom, men for å ha innflytelse, ifølge Bloomberg.

– Det handler ikke om penger. Det handler om rimelig kontroll over selskapets fremtid, sa Musk og pekte på aktivistinvestorer som av politiske grunner kan finne på å stemme mot han.

Teslas aksje steg etter Musks uttalelser om at han vil forbli konsernsjef, og var oppe så mye som 3,6 prosent før den falt noe tilbake. Aksjen er ned 14 prosent hittil i år.

– De er på feil side av historien

Musk avviste at han har skadet Teslas merkevare. Han sa at selv om selskapet har mistet noen kjøpere på venstresiden politisk, har det til gjengjeld vunnet nye kunder på høyresiden. Han kritiserte så demonstranter som har utøvd «massiv vold» mot selskapene og han personlig.

– Hva er galt med disse menneskene?

– De er på feil side av historien, og det er en ond handling. Noe må gjøres med dem, og flere av dem skal i fengsel – det fortjener de.

Mindre politikk

Han tonet også ned hvor alvorlige Teslas utfordringer er. Selskapet opplevde i fjor sitt første årlige fall i salg på over et tiår – og salget har falt enda mer så langt i år.

– Salget vårt går bra nå. Vi forventer ikke noe vesentlig salgssvikt.

Senere gjentok Musk at han vil bruke «mye mindre» på politikk fremover, og sa at han mener han allerede har gjort sitt.

– Hvis jeg ser en grunn til å bruke penger på politikk i fremtiden, så vil jeg gjøre det. Jeg ser for øyeblikket ingen grunn.